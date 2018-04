Waar het seizoen voor Ajax en Ten Hag op een teleurstelling is uitgelopen, hoopt Rijkaard dat Ten Hag volgend seizoen een kans krijgt bij de Amsterdammers.

Vervolg: Rijkhaard: Ten Hag moet volgend jaar gewoon laten zien wat hij waard is

Afgelopen winterse periode kwam Ten Hag naar Ajax vanuit FC Utrecht en hoopte de Amsterdammers onder zijn leiding kampioen te worden. Maar dit seizoen is het opnieuw PSV wat er met de titel vandoor ging, waardoor de Amsterdammers weer zonder prijs blijven dit seizoen.

'Ik vind dat Ajax verplicht is om Erik ten Hag in elk geval de kans te geven te doen wat hij met Ajax wil doen, want hij is natuurlijk op een moeilijk moment ingestapt,' aldus Rijkaard in gesprek met De Telegraaf.

'Dat moeten we niet vergeten. Erik verdient dat en ik hoop dat hij het gaat waarmaken. Dat is goed voor de club Ajax en de rust.'

Of Rijkaard zelf nog ambities heeft om aan de slag te gaan als trainer laat hij weten, 'Nee, ik doe alleen mee aan kroegpraat. Jullie gaan me niet terugzien. Alleen nu

Rijkhaard: Ten Hag moet volgend jaar gewoon laten zien wat hij waard is

Een korte samenvatting: Waar het seizoen voor Ajax en Ten Hag op een teleurstelling is uitgelopen, hoopt Rijkaard dat Ten Hag volgend seizoen een kans krijgt bij de Amsterdammers..