Eerder deze week bracht Feyenoord naar buiten dat het niet verder gaat met Jan Wouters, waardoor de positie als assistent vrij komt volgend seizoen.

Vervolg: Landzaat in beeld bij Feyenoord als assistent Van Bronckhorst

Wouters, die al jaren de rechterhand is van Van Bronckhorst, neemt vanaf volgend seizoen dus afscheid van de Rotterdamse grootmacht. Feyenoord wil een nieuwe impuls geven aan de technische staf, waardoor Landzaat in beeld is om de nieuwe asssistent te worden van Van Bronckhorst.

Tussen 2008 en 2010 was Landzaat actief als speler van Feyenoord, waar hij nu aan de roer staat bij de beloften van de Rotterdammers. Eerder viel in De Telegraaf al te lezen dat Feyenoord tevreden is met de ontwikkelingen van Landzaat bij de beloften en wilde hem al belonen met het doorschuiven naar de selectie.

