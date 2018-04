Heynckes: Blessure Arjen Robben valt enigszins mee

In de Champions League confrontatie met Real Madrid was voor Robben een kort avontuur, binnen 8 minuten moest de Nederlander al geblesseerd naar de kant.

Waar Arjen Robben al snel last had van een bovenbeenblessure, moest de Nederlander na 8 minuten het duel al staken en geblesseerd naar de kant. Bayern coach Heynckess geeft aan dat de blessure lijkt mee te vallen, 'Zijn blessure ziet er niet zo heel slecht uit.'

Of Robben tijdig fit is voor de return durft Heynckes nog niet te zeggen, 'Het is afwachten,' aldus de oefenmeester in gesprek met de NOS. Bayern ging met 2-1 ten onder in het heenduel van de halve finales van de Champions League, waardoor er opnieuw uitschakeing dreigt.

