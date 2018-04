De voormalig coach van Ajax, Bayern München en Manchester United zit al bijna twee jaar zonder werkgever, maar liet woensdagvond weten een aanbieding op zak te hebben.

Vervolg: Van Gaal: Aanbieding die ik heb gehad is niet te weigeren

In gesprek met Ziggo Sports liet Van Gaal weten dat hij nog niet van zijn pensioen wil weten en dat hij een nieuwe aanbieding op zak heeft. 'Ik kan dat nog steeds niet zeggen. Nog steeds krijg ik veel aanbiedingen. Alhoewel dat voor heel veel mensen, heel vervelend klinkt. Maar dat is gewoon zo.'

'Nu heb ik een aanbieding die ik niet kan weigeren, vind ik zelf,' waar Van Gaal het aanbod momenteel in beraad heeft. Van Gaal wilde daarmee benadrukken dat hij nog niet met pensioen is, 'Maar als ik in juli, augustus nog geen club heb, kun je ervan uitgaan dat ik met pensioen ben.'

Ajax

Ook kwam de vraag of Van Gaal is benaderd voor een rol in de Raad van Commissarrissen bij Ajax, waarop de oud bondscoach liet weten: 'Of ik het leuk had gevonden? Nee, als commissaris kun je geen directe invloed uitoefenen. Daar ben ik niet zo'n voorstander van.'

