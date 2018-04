Voormalig Willem II en Ajax speler Tomas Galasek is in beeld om de assistent te worden van Koster bij de Tilburgers.

Vervolg: Galasek in beeld als assistent Koster bij Willem II

Adrie Koster werd woensdag teruggehaald naar Willem II, de 63-jarige Zeeuw debuteerde bij de Tilburgers in 1990 in het profvoetbal. Waar Koster het laatst actief was bij Saudi-Arabië als assistent van Van Marwijk, keert hij nu dus terug naar de Nederlandse velden.

Koster is de opvolger van de eerder opgestapte V.d Looi die bezweek onder de druk van de fans. Koster lijkt nu dus te gaan genieten van de komst van oud Willem II speler Tomas Galasek als assistent.

Galasek in beeld als assistent Koster bij Willem II

Een korte samenvatting: Voormalig Willem II en Ajax speler Tomas Galasek is in beeld om de assistent te worden van Koster bij de Tilburgers..