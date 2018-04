FC Twente-doelman ondanks penibele situatie: 'Kan ik van genieten'

FC Twente dreigt te degraderen uit de Eredivisie en dat kan zondag in het duel met Vitesse al gebeuren. Doelman Joël Drommel voelt echter geen druk.

'Als ik thuis ben, kan ik me prima afsluiten. Ik draai het ook om: ik ben een jonge keeper die bij een geweldige club onder de lat staat. Daar kan ik allemaal alleen maar van genieten. Dat relaxte had ik nog niet toen ik net bij FC Twente onder de lat stond. Ik heb een kleine cirkel om me heen van mensen waar ik mijn gevoelens mee deel', zei Drommel tegen TC/Tubantia.

Drommel heeft zich opgewerkt tot een betrouwbare doelman, maar toen hij net kwam kijken was er veel kritiek op hem. 'Natuurlijk word je op de club op dingen gewezen. Maar ik lees veel minder dan een paar jaar geleden. Ik kijk bijvoorbeeld geen Voetbal inside, omdat het me niets brengt. Het verschil met mijn debuutjaar is ook dat ik niet blijf hangen in fouten', vervolgde hij.

'Je moet namelijk meteen weer klaar zijn voor het nu: bam, volgende bal! Dat is de realiteit. Het andere kun je toch niet meer veranderen. Kun je dat niet, dan wordt het na een blunder van kwaad tot erger', aldus Drommel, die weet dat FC Twente moet winnen van Vitesse omdat FC Twente vier punten minder heeft dan Sparta Rotterdam en Roda JC Kerkrade.

'Het wordt heel moeilijk, dat weten we. Maar het kan nog steeds. We moeten dan wel met dezelfde instelling spelen als tegen PEC. Dus met schijt aan de tegenstander, niet teruglopen, maar druk zetten, duels winnen. We hebben alleen kans als we er met z'n allen op knallen. We zullen het zelf moeten afdwingen', aldus Drommel.

