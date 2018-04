Zidane op zijn hoede: Denk even terug aan duel met Juventus

De 2-1 overwinning van Real Madrid op het Duitse Bayern in het heenduel van de halve finales in de Champions League wordt gekoestert door Zidane.

Direct na afloop liet Zidane weten even met een schuin oog terug te kijken naar de confrontatie met Juventus in de vorige ronde, 'Er is nog niets beslist. We zullen de return anders moeten aanpakken dan we tegen Juventus deden.'

Waar Real Madrid in het heenduel van de kwartfinale met 3-0 won in Turijn, ging het in Madrid bijna mis toen Juventus op 0-3 kwam. In de slotfase was het toen Ronaldo die vanaf de stip de 3-1 verzorgde en Real Madrid naar de halve finale schoot.

Zidane waarschuwt zijn spelers dus opnieuw, 'Zo'n avond kunnen we ons niet opnieuw permitteren, We zullen het anders moeten aanpakken. We moeten ervoor vechten en pijn lijden. Met deze overwinning in München zijn we heel blij. Maar we weten ook dat Bayern München kan winnen in Bernabéu. We zijn nog lang niet zeker van de finale.'

