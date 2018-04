VIDEO: Geen idee waar mijn toekomst ligt, misschien nog wel hier

PSV spits Luuk de Jong weet nog niet waar zijn toekomst ligt, of bij PSV of elders.

De spits van PSV gaf tegenover FOX Sports te kennen dat hij nog allerminst weet waar zijn toekomst ligt. Waar vorig jaar zomer het Franse Bordeaux lonkte, ketste die transfer last minute af. Ook het Mexico in de winter ging niet door, waardoor De Jong in een dip belandde.

Maar dit seizoen is Luuk de Jong weer van enorm grote waarde geweest voor PSV met het behalen van de 24e landstitel. Waar het contract van de spits nog twee jaar doorloopt in Eindhoven, wil de spits best aanblijven. Maar een transfer wordt ook niet uitgesloten. Wat zal de zomer brengen?

💬 | Gaat een aantal basisspelers vertrekken bij landskampioen PSV? Luuk de Jong:



"Die kans is zeker aanwezig, ja."



