In gesprek met de Nieuwe Revu laat Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV zich uit over de storm van kritiek die PSV dit seizoen te verwerken kreeg.

Vervolg: Toon Gerbrands: 'Hoe wij de prijzen pakken boeit me niet'

'Ach, we leven in een vrij land. Maar het blijft gek: als Manchester City vijf keer wint met een goal in de laatste vijf minuten, hoor ik daar niemand over. Maar als PSV in de slotfase er weer in slaagt om te winnen, dan wordt daar kennelijk anders over geoordeeld,' begint de Algemeen Directeur.

'Opmerkelijk. Het Nederlandse voetbal bevindt zich volgens de kenners in een dal, maar bijna iedereen hier vindt nog steeds dat je kampioen moet worden met mooi voetbal. Maar dat is helemaal niet het principe van topsport.'

Topsport klimaat

'Topsport valt of staat met winst of verlies. Punt. Vind je dat het ook esthetisch verantwoord moet zijn, leef je dan vooral uit bij jurysporten, zoals kunstrijden en turnen. “We waren sterker, maar we hebben toch verloren,' iets wat tevaak wordt gehoord dit seizoen.

Iets wat volgens Gerbrands niet met elkaar overeenkomt, 'zegt hij daarover. "Hoe kan je nou sterker zijn en niet winnen? Prijzen pakken. Dat is het enige dat telt. En of dit nou mooi of lelijk gebeurt, maakt mij niet uit. Voor romantische gedachten over topsport zit je bij mij verkeerd.'

Toon Gerbrands: 'Hoe wij de prijzen pakken boeit me niet'

Een korte samenvatting: In gesprek met de Nieuwe Revu laat Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV zich uit over de storm van kritiek die PSV dit seizoen te verwerken kreeg..