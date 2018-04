Wenger: Dan beter de eer aan mezelf houden en kiezen voor vertrek

De Franse oefenmeester Arsene Wenger liet weten dat de timing om het vertrek bekend te maken niet zijn eigen idee was.

Door gebrek aan steun van de Amerikaanse eigenaar Stan Kroenke liet Wenger al wten dat het na 22 jaar genoeg is geweest, de Fransman wil de eer aan zichzelf houden en stapt op. Waar er al verhalen rondgingen dat het vertrek niet zijn eigen keus was, laat de Fransman dat woensdag officieel weten in de media.

'De timing van mijn vertrek was niet echt mijn eigen besluit.' Wenger stond sinds vorig seizoen nog meer onder druk toen The Gunners de Champions League misliepen en zich niet plaatststen voor het hoogste niveau.

Nu er een einde komt aan het tijdperk Wenger bij Arsenal, wil niet zeggen dat de Fransman er ook daadwerkelijk helemaal mee stopt. Wenger heeft nog niet nagedacht over zijn vervolgcarriere, 'Op dit moment richt ik me nog op mijn alledaagse werk. Ik werk nog hetzelfde als dat ik altijd heb gedaan. Bestaat er een perfect afscheid? Dat weet ik niet. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen.'

Waar Wenger waardig afscheid wil nemen met deze groep, is de winst van de Europa League een streven. Iets wat ook nog ontbreekt in de prijzenkast bij The Gunners. 'Deze groep verdient iets speciaals en wil het voor hen doen, met hen iets bereiken. Dat zou mij de grootste voldoening geven, succesvol zijn met de spelers die we hebben.'

