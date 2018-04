Andreas Granqvist: 'Ibrahimovic zorgt voor onrust bij Zweden'

De 36-jarige spits van LA Galaxy liet onlangs weten mee te gaan naar het WK met Zweden, maar sinds zijn bericht is het onrustig in het elftal van de Zweden.

Andreas Granqvist vindt dat Ibrahimovic eens duidelijkheid moet geven over wat zijn rol gaat worden komende zomer bij Zweden. ''Ik denk dat het voor de ploeg goed zou zijn, als Zlatan uitsluitsel geeft,' aldus de aanvoerder van Zweden.

Of de 116-voudig international van Zweden daadwerkelijk wil stunten met een terugkeer op het WK in de selectie of een andere rol blijft onduidelijk, ook of het gaat om een marketingstunt.

Terwijl Zweden sinds 2006 weer eens aanwezig is op een groot eindtoernooi, liet de Zweedse bondscoach onlangs weten dat hij niets weet van een terugkeer van Ibrahimovic. ''Hij heeft mij in ieder geval niet gebeld. Maar hij komt zeker niet voor in mijn plannen voor het WK.'

Granqvist is van mening dat Zlatan een stoorzender is en dat hij zijn plannen duidelijk moet maken, ''Zlatan moet Janne bellen of op zijn minst in de media verklaren, wat hij nou echt wil.'

