Waar de laatste dagen in het teken staat van Robin van Persie bij Feyenoord, is het na de bekerfinale nog maar de vraag of de routinier doorgaat volgend seizoen.

Vervolg: Van Bronckhorst: Mag alleen maar hopen dat hij nog doorgaat

Waar Van Persie een meerwaardige is voor het jonge elftal van Van Bronckhorst, is het nog maar de vraag of de spits zijn eenjarig contract bij Feyenoord verlengt. Feyenoord coach Van Bronckhorst kan alleen maar hopen dat Van Persie verlengt.

''In mijn hart zou ik het liefst nog vijf jaar doorgaan, maar ik moet op een gegeven moment ook reëel zijn. Er is namelijk een ander gedeelte wat echt een struggle is voor mij,' liet Van Persie weten na afloop van de bekerfinale.

Van Bronckhorst hoopt dan ook dat Van Persie het kan opbrengen om er nog een jaartje aan vast te plakken. ''Ik wist wat ik aan Robin kon hebben, wat voor extra's hij het team kon geven', zegt de coach van Feyenoord in de nieuwe VI. 'En dan niet alleen op het veld, hè. Juist ook daarbuiten. Dan is het fijn als zijn komst brengt wat ik had gehoopt en gedacht dat het zou gaan brengen. Door een kuitblessure heeft hij niet alles kunnen spelen, maar Robin is zó'n topsporter dat hij alle energie heeft gestopt in het fit worden voor de finale. Dat-ie er dan staat, ja, voor mij was dat geen verrassing.'

