John Terry tekende afgelopen zomer bij het Engelse Aston Villa, waar de verdediger denkt aan verlengen.

Vervolg: John Terry lijkt er nog een jaartje aan vast te willen plakken

Waar Terry in eerste instantie niet voor een andere Premier League club wilde spelen behalve Chelsea, komt de 37-jarige verdediger daar nu op terug. 'Ik ben nog steeds hongerig,' laat hij weten in gesprek met TalkSports.

''Ik wil eerst dit seizoen afmaken,' begint Terry voordat hij aan zijn toekomst denkt, 'Mijn doel begin dit seizoen was om te promoveren. Hopelijk kunnen we het seizoen afsluiten met een knaller, dat zou het voor mij een makkelijke beslissing maken. Chelsea zal altijd mijn club blijven, maar de fans hebben me bij Aston Villa geweldig ontvangen. Het is tot nu toe een geweldig avontuur geweest. Ik heb afgelopen zomer echt de juiste beslissing gemaakt.'

John Terry lijkt er nog een jaartje aan vast te willen plakken

Een korte samenvatting: John Terry tekende afgelopen zomer bij het Engelse Aston Villa, waar de verdediger denkt aan verlengen..