Waar het seizoen al bijna ten einde is in de Eredivisie en op de Europese velden, wordt er al stiekem gekeken naar de aankomende transferperiode.

Vervolg: Duits Wolfsburg lijkt akkoord met Amin Younes te hebben

Waar Ajacied Amin Younes naar alle waarschijnlijkheid niet naar het Italiaanse Napoli gaat vertrekken komende zomer (waar hij wel heeft getekend), lijkt Die Welt woensdag te melden dat Younes een akkoord heeft bereikt met het Duitse VfL Wolfsburg.

❗ | Amin Younes heeft naar verluidt overeenstemming bereikt met VfL Wolfsburg.#Ajax https://t.co/mEYLbtXqH9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 25, 2018

Younes was afgelopen weekend al in Duitsland, waar hij met Woflsburg sprak. Waar het contract van de Duitser komende zomer afloopt bij Ajax, lijkt Wolfsburg een slag om de arm te moeten houden voor Amin Younes. Het Italiaanse Napoli claimt dat Younes namelijk 31 keer zijn handtekening heeft gezet afgelopen winterse periode, toen de transfer last minute afketste.

Duits Wolfsburg lijkt akkoord met Amin Younes te hebben

Een korte samenvatting: Waar het seizoen al bijna ten einde is in de Eredivisie en op de Europese velden, wordt er al stiekem gekeken naar de aankomende transferperiode..