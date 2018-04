Waar Robin van Persie twijfelt over het doorgaan met zijn actieve carriere, sprak de Feyenoorder eerder al uit dat hij nog niet weet wat hij met zijn toekomst wil.

Voormalig Feyenoord trainer en bondscoach Dick Advocaat hoopt dat Van Persie nog wel een jaartje doorgaat. 'Ik heb met veel grote spelers gewerkt, maar hij is een héle grote, hoor,' laat de 70-jarige Dick Advocaat weten in gesprek met De Telegraaf.

Waar Van Persie in de bekerfinale weer een wonderschone goal maakte, laat Advocaat weten dat de spits altijd in cruciale momenten opstaat in het teambelang. 'Het gaat nu precies zoals bij Fenerbahçe. In de wedstrijden dat hij wèl meedeed, wonnen we en scoorde hij ook gelijk. Als hij fit is, is hij nog steeds een geweldenaar.'

Advocaat: Een fitte Van Persie is nog altijd van waarde

