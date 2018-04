Telstar wil gaan stunten en proberen Rafael v.d Vaart terug te halen naar de Nederlandse velden.

Vervolg: Telstar wil stunten met terugkeer V.d Vaart naar Nederland

Waar de inmiddels 35-jarige V.d Vaart een aflopend contract heeft bij het Deense FC Midtjylland, wil Telstar daar graag gebruik van gaan maken. 'De grootste uitdaging van technisch directeur Piet Buter en mij is om Rafael van der Vaart te halen,' laat Mike Snoei weten in gesprek met De Telegraaf.

❓ | Sluit Rafael van der Vaart zijn carrière af in Velsen-Zuid?https://t.co/UocagxXjq3 — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 25, 2018

'Ik weet dat Piet er alles aan gaat doen. Hij vind het vast niet leuk dat ik dit al verklap, maar ik meen het. Rafael moet hier zijn loopbaan afsluiten. Hij komt hier uit de buurt, Piet heeft al met zijn vader Ramon gesproken. Die komt van De Kennemers en rijdt op de fiets naar Telstar.'

Telstar krijgt dit seizoen opnieuw de kans op promotie naar de Eredivisie, waar het tegen De Graafschap moet spelen in de Play offs. 'Ik zie een mooie rol voor hem. Als een spelverdeler. Hij krijgt een stuk verantwoordelijkheid en geloof mij nou, de ontwikkeling van die jonge gasten gaat een stuk sneller met Van der Vaart tussen hen in. Ik ben ervan overtuigd dat Rafael ook gewoon nog lekker wil voetballen, in de regio waar het begonnen is, in Nederland. Hij heeft het niet voor niets al een keer laten vallen natuurlijk. We moeten er serieus werk van maken.'

Telstar wil stunten met terugkeer V.d Vaart naar Nederland

Een korte samenvatting: Telstar wil gaan stunten en proberen Rafael v.d Vaart terug te halen naar de Nederlandse velden..