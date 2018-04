Liverpool manager Jürgen Klopp is tevreden met de 5-2 overwinning op AS Roma van dinsdagavond, ondanks de twee tegendoelpunten.

Vervolg: Klopp tevreden: Het was bijna volledig perfect

Waar Salah de ban brak met twee goals voor rust liep Liverpool makkelijk uit naar een 5-0 voorsprong, AS Roma kon in de slotfase via Eden Dzeko en Diego Perotti nog iets terugdoen en maakte de stand enigszins dragelijker met 5-2.

In gesprek met BT Sports laat Klopp echter weten tevreden terug te kijken naar het duel, 'Het was zo'n beetje een perfecte prestatie gedurende tachtig minuten of zo. We hebben defensief één fout gemaakt en daarvan kon Dzeko profiteren. Dat kan gebeuren. We wisten voor de wedstrijd dat ze kwaliteit hadden en we konden dat niet vermijden tijdens de wedstrijd.'

'Ik denk dat we het erover eens zijn dat het geen strafschop was. Het is zelfs geen hands, laat staan een gele kaart. Maar dat is de situatie en het is 5-2. Ik zou natuurlijk veel gelukkiger zijn als we met 5-0 of 5-1 zouden hebben gewonnen, maar 5-2 is een fantastisch resultaat. Ik had voor de aftrap niet voor kunnen stellen dat dit mogelijk was, dus de jongens hebben het buitengewoon goed gedaan en we zullen daar opnieuw proberen te winnen.'

Klopp tevreden: Het was bijna volledig perfect

Een korte samenvatting: Liverpool manager Jürgen Klopp is tevreden met de 5-2 overwinning op AS Roma van dinsdagavond, ondanks de twee tegendoelpunten..