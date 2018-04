Mohamed Salah is volgens oud Liverpool legende Steven Gerrard momenteel de beste voetballer op aarde.

Vervolg: Gerrard kent geen twijfel: Salah beste van de wereld

Waar Liverpool dinsdagavond met 5-2 te sterk was voor het Italiaanse AS Roma, was Salah goed voor twee doelpunten en nog eens twee assists. Het totaal van Salah staat dit seizoen op 43 goals en 15 assists.

Gerrard laat in gesprek met BT Sports weten: 'Hij is momenteel is de vorm van zijn leven, Het is moeilijk om hem te vergelijken met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, omdat ze het al zo lang hebben gedaan en ze zijn jaar in jaar uit consistent geweest. Maar zonder twijfel is hij nu de beste speler op de aarde.'

Gerrard kent geen twijfel: Salah beste van de wereld

Een korte samenvatting: Mohamed Salah is volgens oud Liverpool legende Steven Gerrard momenteel de beste voetballer op aarde..