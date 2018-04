Nu Wenger aankomende zomer vertrek bij The Gunners, worden er overal namen naar voren gehaald wie de Fransman moet gaan opvolgen.

Vervolg: Campbell: Vieira en Bergkamp moeten stokje overnemen bij Arsenal

Sol Campbell is van mening dat Dennis Bergkamp en Patrick Vieira de ideale kandidaten zijn om de Fransman over te nemen komende zomer. Wenger gaf onlangs aan na 22 jaar te vertrekken, waar hij driemaal landskampioen met The Gunners werd en zeven FA Cups in de wacht wist te slepen.

'k denk dat ze moeten kijken of ze van binnenuit iemand kunnen doorschuiven. Het kan iemand zijn die voor de club heeft gespeeld en nu manager is, of iemand die de ambitie heeft om manager te worden van Arsenal,' laat Campbell weten aan Football Londen.

'Mikel Arteta is naar Manchester City gegaan heeft daar een fantastische ervaring opgedaan. Maar voor mij zou Patrick Vieira perfect zijn en hij is goede maatjes met Dennis Bergkamp, dus ik denk dat je met die twee een hele goede combinatie hebt.'

Campbell: Vieira en Bergkamp moeten stokje overnemen bij Arsenal

Een korte samenvatting: Nu Wenger aankomende zomer vertrek bij The Gunners, worden er overal namen naar voren gehaald wie de Fransman moet gaan opvolgen..