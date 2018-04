Beelden: Champions League-magie tussen Liverpool en Roma

Liverpool en AS Roma hebben er dinsdagavond een bonte avond van gemaakt; hier wat hoogtepunten.

⚽️ | 1-0 Liverpool! Mohamed Salah is de naam. Wat een briljante treffer van de Egyptenaar 🇪🇬. #livrom pic.twitter.com/9R1cxPiGfy

⚽️ | 2-0 Liverpool! Salah doet het opnieuw! Met een ‘Van Persie’tje’ stift hij Liverpool op een 2-0 voorsprong tegen AS Roma. #livrom pic.twitter.com/Q1q7tNT8q4

⚽️ | 3-0 Liverpool! Doelpunt Mané, assist Salah. Weten we nu al de eerste finalist van de Champions League? Het begint er wel op te lijken. #livrom pic.twitter.com/icDVuHAFUX

⚽️ | 5-0 Liverpool! Firmino maakt er 5-0 van. Vijf-nul! Het is nu al een historische halve finale in de Champions League. #livrom pic.twitter.com/FKeTFAurZ3

⚽️ | 5-1 AS Roma! Maakt Dzeko de halve finale toch nog spannend? Het uit-doelpuntje is binnen en we weten dat Roma gekke dingen kan doen. #livrom pic.twitter.com/bfZ4h2K0I9