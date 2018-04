Liverpool heeft dinsdagavond met veel overtuiging AS Roma aan de kant geschoven in de halve finale van de UEFA Champions League. De club won met 5-2 op het eigen Anfield.

Vervolg: Liverpool wint ruim maar houdt zure nasmaak over aan tegengoals

AS Roma begon echter sterker in de wedstrijd, we zagen regelmatig keeper Loris Karius aan de kant van Liverpool aan het werk en de verdediging moest hard werken. Gelukkig kon Virgil van Dijk vaak goed ingrijpen maar het werd toch even billenknijpen voor The Reds. Liverpool werd na ongeveer een kwartier sterker en kon nu AS Roma terugtrekken op de achterlijn, Alisson Becker’s eerste reddingen werden ook zichtbaar aan de kant van de Italianen. Na een kwartier moest Alex Oxlade-Chamberlain door een blessure het veld verlaten en wat volgde was én een staande ovatie van de supporters én een uitstekend invallende Georginio Wijnaldum was ook het gevolg.

Tegen de rust aan was daar het eerste doelpunt van Liverpool, de club stond al tien minuten ‘denkbeeldig’ 1-0 voor aangezien het Roma geheel aan het afstraffen was qua passes en acties. Mohamed Salah schoot perfect in de kruising tegen de onderkant van de lat. Het was het begin van een heerlijke avond voor de Egyptische buitenspeler. Net voor rust deed hij zijn oude ploeg nog meer pijn door met een simpele lob Becker nogmaals te passeren en voor de 2-0 te tekenen.

En na de rust werd het alleen maar erger voor AS Roma; Sadio Mané wist al snel de 3-0 te maken nadat hij werd weggestuurd door Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah die hem daarna uitstekend diep kon geven en het voor Mané alleen nog maar afronden was. Mané, die in de eerste helft toch een flinke lijst aan kansen had gemist, maakte die fouten nu dus allemaal goed met een prima goal.

Maar het hield nog niet op in de halve finale van dinsdagavond, Roberto Firmino speelde ook een lekkere wedstrijd en liet dat even merken door – nadat wederom Salah hem voorgaf – goed af te ronden voor de 4-0. Trainer Eusebio Di Francesco kon wel janken maar Jürgen Klopp kon zijn geluk niet op. Uit een hoekschop van James Milner scoorde de Braziliaan nogmaals en maakte Firmino ook nog eens de 5-0. Klopp hoopte dat zijn club nu wel eens scherp zou blijven, want regelmatig is zijn club dan weer onscherp en geven ze het weer gedeeltelijk weg.

Helaas kon Klopp dat wéér niet voorkomen; Radja Nainggolan gaf tegen het einde van de wedstrijd een mooie pass op Edin Džeko en die kon mooi afronden, Karius en consorten waren woedend. Enkele luttele minuten later volgde een penalty voor Roma na een handsbal en kon Diego Perotti mooi inschieten. Een 5-3 volgde niet meer maar in de thuiswedstrijd zal de inzet van Roma er niet minder van worden.

Liverpool wint ruim maar houdt zure nasmaak over aan tegengoals

Een korte samenvatting: Liverpool heeft dinsdagavond met veel overtuiging AS Roma aan de kant geschoven in de halve finale van de UEFA Champions League. De club won met 5-2 op het eigen Anfield..