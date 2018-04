Zinedine Zidane wil Cristiano Ronaldo gedurende de wedstrijden in absolute topvorm laten verkeren. Derhalve wil de oefenmeester niet meer dat CR7 lange afstanden sprint, zo meldt El Mundo Deportivo.

Vervolg: Zidane wil meer rendement en verbiedt sprints Ronaldo

Zidane wil dat Ronaldo zijn sprints op lange afstanden verkort met tien a twaalf meter en hem meer in het centrum laten acteren. Zizou gelooft dat de Portugese superster zo sneller herstelt en mentaal en lichaamelijk fris blijft.

Het medium meldt dat door de nieuwe richtlijnen Lucas Vazquez, Marco Asensio en Isco langere afstanden zullen moeten lopen ten behoeve van het team en van Cristiano Ronaldo, die daardoor nog dodelijker kan zijn in het strafschopgebied.

Die mentale en fysieke frisheid kwam al respectievelijk tot uiting bij de gescoorde penalty in de laatste minuut in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus en bij de prachtige omhaal, die de 0-2 betekende in Turijn.

Zidane wil meer rendement en verbiedt sprints Ronaldo

Een korte samenvatting: Zinedine Zidane wil Cristiano Ronaldo gedurende de wedstrijden in absolute topvorm laten verkeren. Derhalve wil de oefenmeester niet meer dat CR7 lange afstanden sprint, zo meldt El Mundo Deportivo..