Van Persie twijfelt over toekomst: Soms hapert het wat

Robin van Persie twijfelt of hij na dit seizoen doorgaat als voetballer. De aanvaller van Feyenoord was zondag belangrijk in de bekerfinale tegen AZ (0-3) met een goal, maar zijn lichaam werk niet altijd zoals hij wil.

'Over een paar weken gaan we even zitten. In mijn hart wil ik het liefst nog vijf jaar voetballen, maar ik moet op een gegeven moment reëel zijn. Misschien is dat niet echt te zien voor de buitenwereld, maar er is ook een ander gedeelte wat soms een struggle is', zei Van Persie tegen FOX Sports.

'Ik doe er echt alles voor, maar soms hapert het lichaam wat. Dat heeft te maken met mijn lichaam denk ik. Ik heb door de jaren heen wat tikken gehad. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar het is wel de realiteit. Het herstel duurt af en toe wat langer dan ik het liefst zou willen. Ik moet op een gegeven moment reëel daarin zijn', aldus Van Persie.

Hij heeft nog een contract tot 2019, maar als het niet meer gaat kunnen Feyenoord en Van Persie besluiten om na dit seizoen niet met elkaar door te gaan. Dit is dan wat betreft voetballen. Feyenoord wil Van Persie sowieso behouden voor de club. Volgens De Telegraaf kan de 34-jarige Van Persie ook als jeugdtrainer aan de slag als hij stopt met voetballen.

