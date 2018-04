Giovanni van Bronckhorst schrijft geschiedenis

Giovanni van Bronckhorst mag zich de meest succesvolle Feyenoord-trainer ooit noemen. Feyenoord won zondag de beker nadat AZ met 0-3 werd verslagen en hij heeft nu vier prijzen gewonnen met de club.

Een Feyenoord-trainer kwam niet eerder tot dat aantal, zo meldt de club op zijn website. Van Bronckhorst won met Feyenoord de beker in 2016, de landstitel in 2017, de Johan Cruijff Schaal in 2017 en dus de beker in 2018.

Verder is Van Bronckhorst nu samen met Thijs Libregts, Wim Jansen en Willem van Hanegem één van de vier coaches die de beker als speler en trainer won met de club uit Rotterdam. Van Bronckhorst won als speler in 1995 en 2008 de beker met Feyenoord.

