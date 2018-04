Hugo Borst: Die Bizot, de zichzelf overschattende AZ-keeper

Hugo Borst heeft weinig positieve woorden over voor AZ-keeper Marco Bizot. De doelman, die onlangs nog werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, keepte volgens Borst niet zo goed in de bekerfinale tegen Feyenoord (0-3 verlies).

'Die Bizot, de zichzelf overschattende AZ-keeper had natuurlijk moeten blijven staan toen de grijsaard Robin van Persie schuin voor hem opdook', meldt Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

'De Feyenoorder kon niets anders doen dan de bal chippen, dus weet een goede keeper: niet naar de grond gaan. Maar laten we het doelpunt dat de bekerfinale in het slot gooide (0-2) niet vanuit het standpunt van de (terechte) verliezer beschouwen', aldus Borst.