Van Seumeren: Verrast dat Ten Hag zo happig was om naar Ajax te gaan

FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren snapt niet goed dat Erik ten Hag in de winterstop naar Ajax is gegaan. Ajax wilde de trainer erg graag en Erik ten Hag zag het gelijk zitten.

'Erik is de beste trainer die we hebben gehad bij FC Utrecht. Voor mij persoonlijk staat dat buiten kijf, maar het heeft me wel verrast dat hij zo happig was om naar Ajax te gaan. Enerzijds omdat hij hier volop bezig was met een proces, zoals hij dat zelf noemde, en anderzijds dat hij niet het geduld kon opbrengen om te wachten tot het einde van het seizoen', zei Van Seumeren tegen De Telegraaf.

Volgens Van Seumeren werkt het voetbal nu eenmaal zo. 'We zijn op een goede manier uit elkaar gaan, maar het is wel een voorbeeld van hoe het eraan toe gaat in de voetballerij. Iemand die in het bedrijfsleven op een vergelijkbare positie zou zitten als Erik bij FC Utrecht, die zou er toch wat langer over nadenken voordat hij weg zou gaan.'

Van Seumeren weet dat loyaliteit niet bestaat in het voetbal. 'Dat is echt een denkfout geweest. Loyaliteit bestaat niet in de voetbalwereld. Ik vind het jammer, juist omdat het voor mijzelf een van de drijfveren is in het leven. Samen iets opbouwen. Loyaliteit staat voor mij altijd voorop. (...) Als je dan in de voetbalwereld komt, schrik je jezelf dood', aldus Van Seumeren.

