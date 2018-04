De wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Emmen werd vrijdag afgelast omdat het kunstgrasveld van Den Bosch kapot was. Maandagavond wordt het duel ingehaald en Emmen-trainer Dick Lukkien baalt van de situatie.

Vervolg: FC Emmen niet blij: Dat moet Den Bosch zich kapot schamen

Vrijdagmiddag werd het veld nog gekeurd door de KNVB. Er was toe niets aan de hand, maar het duel kon uiteindelijk niet gespeeld worden vanwege een scheur in het veld.'Bij Den Bosch gaan ze ervan uit dat het veld in orde is. Maar ja, dat dachten ze vrijdag ook. We doen er nu lacherig over, al is het natuurlijk van de zotte. Ook kunstgras moet onderhouden worden', zegt Lukkien tegen het Dagblad van het Noorden.

Lukkien begrijpt er niets van dat het veld van Den Bosch zo slecht is. 'Ik vond het veld van Den Bosch vorig jaar al niet al te best en nu lijkt het echt afgeschreven te kunnen worden. Dan moet zo'n club zich kapot schamen. Dit soort velden verwacht je misschien op Tuvalu, waar Foppe de Haan een paar jaar geleden werkte. Maar toch niet hier in Nederland?', aldus Lukkien.

FC Emmen niet blij: Dat moet Den Bosch zich kapot schamen

Een korte samenvatting: De wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Emmen werd vrijdag afgelast omdat het kunstgrasveld van Den Bosch kapot was. Maandagavond wordt het duel ingehaald en Emmen-trainer Dick Lukkien baalt van de situatie..