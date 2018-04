Feyenoord won zondag de beker door AZ met 0-3 te verslaan, maar het niveau van de wedstrijd was niet erg goed. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, was niet onder de indruk van het spel van beide ploegen. Dit meldt hij maandag in zijn column.

Vervolg: Valentijn Driessen: Scouts wisten niet hoe snel ze De Kuip uit moesten vluchten

'De aanwezige spelersscouts van internationale topclubs als Manchester City, United, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern München en FC Barcelona wisten een kwartier voor het einde van de bekerfinale niet hoe snel ze De Kuip uit moesten vluchten. Wat een armoede kregen ze voorgeschoteld bij AZ-Feyenoord', schrijft Driessen.



'Kwalitatief leek de 100e bekerfinale nergens op en ook spanning ontbrak grotendeels. De verloren dag leverde één naam in de notitieblokjes op: Robin van Persie. Daar kan direct een streep doorheen want hoewel hij fit het niveau voor een topcompetitie bezit, is dat station gepasseerd. Hij overweegt zelfs te stoppen', vervolgt Driessen.

Volgens Driessen stak Robin van Persie boven de andere spelers uit. 'Werkelijk geen enkele speler van AZ en Feyenoord kan in de schaduw staan van de 34-jarige aanvaller. Met zoveel (potentiële) Nederlandse internationals op het veld is de armoede van het Nederlandse voetbal nog eens extra onderstreept. Op het moment suprême brengen AZ’ers Weghorst, Til, Bizot, Ouwejan en Koopmeiners en Feyenoorders Van Beek, Haps, Vilhena en Berghuis niets of te weinig. In de toekomst zullen ze evenmin in de buurt komen van Van Persie.'

Valentijn Driessen: Scouts wisten niet hoe snel ze De Kuip uit moesten vluchten

Een korte samenvatting: Feyenoord won zondag de beker door AZ met 0-3 te verslaan, maar het niveau van de wedstrijd was niet erg goed. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, was niet onder de indruk van het spel van beide ploegen. Dit meldt hij maandag in zijn column..