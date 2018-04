Kevin Diks, rechtsback van Feyenoord, wil graag bij Feyenoord blijven na dit seizoen. Hij wordt gehuurd van Fiorentina, maar heeft het naar zijn zin. Diks is ook basisspeler bij Feyenoord na een lastige start.

Vervolg: Diks zou graag bij Feyenoord blijven spelen

'Wie zou hier nou niet willen blijven? Ik wil zoveel mogelijk spelen en me ontwikkelen, dat kan ik hier doen', zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. Diks dubt er wel over. 'Ik heb niet voor niets een vijfjarig contract getekend bij Fiorentina, als ik daar de kans zou krijgen is het ook goed.'



'Maar voor mij zou het heel mooi zijn als ik me verder kan ontwikkelen bij Feyenoord. Dat is echter niet aan mij, maar aan de clubs', aldus de oud-speler van Vitesse. In het laatste halfjaar van vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Vitesse.

Diks zou graag bij Feyenoord blijven spelen

Een korte samenvatting: Kevin Diks, rechtsback van Feyenoord, wil graag bij Feyenoord blijven na dit seizoen. Hij wordt gehuurd van Fiorentina, maar heeft het naar zijn zin. Diks is ook basisspeler bij Feyenoord na een lastige start..