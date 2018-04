Feyenoord wil Van Persie hoe dan ook behouden

Of Robin van Persie volgend seizoen nog voor Feyenoord voetbalt is onduidelijk, maar de 34-jarige aanvaller kan sowieso blijven. Van Persie heeft nog een contract tot de zomer van 2019, maar na dit seizoen praten beide partijen over de toekomst. Mocht hij niet doorgaan als speler, dan kan hij jeugdtrainer worden bij Feyenoord.

Van Persie wil het liefst door als speler, maar heeft soms last van fysieke ongemakken. Feyenoord zal echter plek maken voor Van Persie in de jeugdopleiding als hij besluit niet door te gaan als profvoetballer. Directeur Jan de Jong heeft al gezegd dat er op elk moment plek is voor Van Persie, zo meldt De Telegraaf.

Zondag was Van Persie belangrijk in de gewonnen bekerfinale tegen AZ (0-3) met een goal. Hij kan besluiten om nu te stoppen en zo met opgeheven hoofd te stoppen of hij stopt na volgend seizoen, maar mogelijk moet dat seizoen dan nog uit zijn tenen persen.

