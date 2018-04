KNVB Beker: Feyenoord pakt overtuigend de beker tegen zwak AZ

Feyenoord heeft zondagavond verdiend de KNVB Beker gewonnen ten koste van opponent AZ. De ploeg uit Alkmaar speelde zeer matig voetbal en Feyenoord kon er af en toe flink overheen walsen.

Het begon echter niet al te vroeg aan de kant van de Rotterdammers, AZ kwam duidelijk beter uit de startblokken en Alireza Jahanbakhsh kon er af en toe doorheen breken maar hij kwam dan nog Brad Jones tegen. Ook Wout Weghorst hield er in de beginfase wat leuke kansen aan over. Al snel kantelde het spel aangezien AZ met 5 verdedigers begon, het was daardoor onmogelijk om aanvallend te blijven spelen; Feyenoord begon op het middenveld langzamerhand steeds meer controle te krijgen en ook in de verdediging kreeg het meer voor elkaar.

Na ongeveer een half uur spelen kwam Karim El Ahmadi aan de bal en wanneer hij de bal er net niet in gaat, is er daarna Nicolai Jørgensen die hem er wél inkrijgt met een simpele intikker, Marco Bizot kon in de rebound alleen maar toekijken hoe zijn club stond te slapen.

AZ had vlak voor rust nog wat kunnen forceren maar omdat de club dusdanig lui omging met de kansen bleef het bij 1-0 voor Feyenoord.

In de tweede helft was werkelijk alle glans van AZ verdwenen; Feyenoord kon er zo doorheen en Robin van Persie had dat ook mee. Uiteindelijk kreeg hij een leuke pass mee van Steven Berghuis waar Van Persie wel raad mee wist, hij kon de bal met een perfecte stift over Bizot heen tillen en de 2-0 erin schuiven. AZ probeerde daarna nog wel wat maar in het half uur daarna was het meer gele kaarten pakken – aan beide kanten – dan echt voetballen. Jens Toornstra maakte er uiteindelijk een einde aan door net voor het einde een fraaie goal te maken uit de rebound, vol in de kruising.

Dat betekent dat Feyenoord KNVB Beker nummer 13 binnen heeft en dat AZ 2 keer op rij ernaast valt.

