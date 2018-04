Manchester United dat gisteren won van Tottenham mag het op 19 mei gaan opnemen tegen Chelsea. Het team van Conte wist Southampton met 2-0 te verslaan.

Vervolg: Chelsea naar de finale FA-cup

De toeschouwers in Wembley moesten lang wachten voor het echt leuk begon te worden. De eerste helft was er een met weinig kansen en een relatief laag tempo. De enige grote kans kwam van de voet van de Braziliaan Willian die de lat wist te raken.

De tweede helft leek wel een totaal andere wedstrijd. Chelsea beleefde een bliksemstart en scoorde meteen. Olivier Giroud brak de ban en liet de keeper van Southampton kansloos. Toch probeerde Southampton ook te voetballen en het kwam een aantal keer dicht bij een doelpunt. Echter was er steeds de lat, een verdediger of Willy Caballero die dat wist te voorkomen. Ook die andere spits van Chelsea scoorde, Morata stond er net in en zette toen al de 2-0 op het bord en gooide daarmee de wedstrijd in het slot.

Chelsea kan zich nu op gaan maken voor de finale om zo toch nog wat van het seizoen te maken.

Chelsea naar de finale FA-cup

Een korte samenvatting: Manchester United dat gisteren won van Tottenham mag het op 19 mei gaan opnemen tegen Chelsea. Het team van Conte wist Southampton met 2-0 te verslaan. .