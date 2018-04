Guus Hiddink blikt in gesprek met VI terug op het seizoen waarin PSV voor de 24e keer het landskampioenschap pakte.

Vervolg: Hiddink: Bij goede voorwaarden kan Cocu nog jaren blijven bij PSV

Waar Hiddink van mening is dat het huwelijjk tussen Cocu en PSV nog lang stand kan houden, mits de juste woorden er zijn. 'Het was vaak net aan. Nipt. Af en toe hebben ze geluk gehad. Of afgedwongen, dat kan ook,' begint Hiddink. 'Ze hebben vaak geforceerde goals afgedwongen in slotfases van wedstrijden. Dat is ook een kwaliteit. Een oogstrelende ploeg is het natuurlijk niet. Men zegt steeds dat Ajax meer kwaliteit heeft. Des te schrijnender is het dat je dat niet kan omzetten naar goede resultaten.'

Dat Cocu zijn derde titel in vier seizoen weet te pakken bij PSV verbaast Hiddink niet, 'Toen Harry van Raaij en ik in 2004 Phillip terughaalden van Barcelona, konden we met hem al heel goed de tactiek bespreken. Daaraan kon je voelen dat hij het in de vingers had. Phillip heeft de goede weg bewandeld door eerst in de jeugd te gaan werken en daarna links en rechts te assisteren. In zijn stijl vind ik dat hij het prima doet. Een goed mens ook, iemand zonder oogkleppen op.'

De clubleiding moet dan ook alle lof hebben volgens Hiddink, 'Er zijn momenten geweest dit seizoen, maar ook in voorgaande jaren, dat de lijn even naar beneden ging. Toen zijn ze toch rustig gebleven. Er zit altijd een grens aan mindere prestaties, maar die grens leggen ze bij PSV wel ver weg. Ze blijven heel lang loyaal.'

Verschil met Ajax

'Dat is een groot verschil met Ajax', vervolgt Hiddink. 'Mensen kiezen uit je eigen kring, met dezelfde filosofie, is prima. Maar als er dan tegenwind komt, moet je ook stevig blijven, zodat je wat stabieler de weg naar boven vindt. Dat is bij PSV wél goed gebeurd. Als PSV de groep blijft verversen, denk ik ook dat de trainer er jarenlang kan blijven zitten. Persoonlijk vind ik dat je, om iedereen scherp te houden, na een kampioenschap altijd een paar jongens moet transfereren en nieuwe injecties moet doen.'

Hiddink: Bij goede voorwaarden kan Cocu nog jaren blijven bij PSV

Een korte samenvatting: Guus Hiddink blikt in gesprek met VI terug op het seizoen waarin PSV voor de 24e keer het landskampioenschap pakte..