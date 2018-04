ARSENAL: Speculatie opvolger Wenger kan beginnen

Vrijdag kwam het hoge woord ter sprake, na 22 jaar komt er een einde aan het tijdperk Wenger bij Arsenal. De Franse oefenmeester vertrekt na dit seizoen bij The Gunners.

Na 22 jaar valt het doek voor Wenger bij de Londenaren, waar het speculeren naar een opvolger nu echt kan beginnen.

Liverpool coach Klopp was geschrokken van het bericht dat Wenger vertrekt, ''Ik werd verrast door het nieuws. Het is zijn beslissing en die moeten we respecteren. Hij heeft een grote invloed gehad op het voetbal. Een fantastische en succesvolle carrière van een geweldig persoon. Hij is altijd een groot rolmodel geweest en het zal niet hetzelfde zijn zonder hem.'

Waar Wenger deze week zelf nog sprak met de Fransman Patrick Vieira, lijkt de oud speler de beoogde opvolger te moeten worden van Wenger. 'Ooit kan hij dat zeker aan, ja. Ik heb zijn loopbaan gevolgd. Hij doet het over het algemeen prima, maar de Premier League blijft bijzonder. Er zijn genoeg oud-spelers die de potentie, de intelligentie en de kennis hebben om zich hier staande te houden,' aldus Wenger.

Waar Vieira een goede kans maakt bij de Engelse bookmakers, ook namen als Joachim Löw, bondscoach van Duitsland, maakt volgens de bookmakers ook een goede kans, net als Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel en Massimiliano Allegri.

Statement Wenger

'Na zorgvuldig beraad en gesprekken met de club, voel ik dat het voor mij het juiste moment is om aan het einde van het seizoen terug te treden', zegt Wenger in een statement op de Arsenal-website. 'Ik voel me dankbaar en bevoorrecht dat ik de club gedurende al die mooie jaren heb mogen dienen.'

