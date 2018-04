Belgische overname voor Roda JC lonkt

Het lijkt er alles van weg te hebben dat Roda JC in Belgische handen lijkt te gaan vallen.

Frits Schrouff (huidige eigenaar) is in serieuze onderhandeling is met de Vlaamse ondernemer Bart Verhaeghe, die als inzet het hele aandelenpakket wil hebben op het spel zet.

Mocht het zover komen, dan is het een opmerkelijk deal. Verhaege is bij onze zuiderburen een bekende naam. De vastgoedondernemer raakte in 2010 door bouwactiviteiten op het stadionterrein nauw betrokken bij Club Brugge, waar Verhaege een jaar later de club zelfs overnam.

Verhaege heeft naar Belgische media een vermogen van 400 miljoen euro, wat hij wil investeren als nieuwe satalietclub voor Club Brugge. Spelers die bij het Belgische Club Brugge dan niet aan spelen toekomen kunnen dan onder worden gebracht bij andere clubs.

Waar de naam van Verhaeage wordt genoemd bij het Deense Lyngby en het Poolse Slask Wroclaw werden genoemd, lijken de contacten met Roda JC het concreets te zijn op dit moment.

