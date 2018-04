Wenger vertrekt na dit seizoen bij Arsenal

Arsène Wenger houdt het na dit seizoen voor gezien bij Arsenal. De Fransman die 22 jaar actief was bij de Londense club gaat met pensioen.

Wenger laat in een officieel statement op de clubsite weten dat hij in goed overleg met de directie heeft besloten niet door te gaan als trainer van The Gunners na dit seizoen. Eigenaar Stan Kroenke wenst Wenger veel succes in de toekomst en ze gaan – gelukkig voor beide partijen – als vrienden uit elkaar.

In 1996 werd Wenger aangesteld als trainer bij Arsenal, hij won met die club 17 prijzen waaronder 3 Premier Leagues, 7 FA Cups en 7 Community Shields. Bij Arsenal werkte hij met meerdere legendes als Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Ashley Cole, Sol Campbell en David Seaman.

Trainer Paul Tisdale van Exeter City zal zijn titel van langstzittende trainer overnemen, hij werkte tot nu toe al 12 jaar bij die club.

