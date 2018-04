Johan Cruijff Schaal komend seizoen in Eindhoven

Volgend seizoen begint direct met een primeur, waar de strijd om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven wordt gespeeld op 4 augustus.

Normaliter wordt de strijd om de Johan Cruijff Schaal in de Arena gespeeld, maar sinds vorig seizoen wordt het duel afgewerkt in het stadion van de landskampioen. Dit seizoen is dat PSV, waardoor de Eindhovenaren op 4 augustus het nieuwe seizoen mogen openen met de Johan Cruijff Schaal op eigen veld.

PSV wist al 12 keer beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal en deed dat twee keer meer dan rivaal Ajax. Waar het nieuwe seizoen volgend seizoen begint op 10 augustus, zal een week eerder de strijd worden gespeeld om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ of Feyenoord.

