Ajax moet opnieuw vrezen voor zware blessure Veltman

Ajax vreest voor een zware blessure van middenvelder Joel Veltman, in het thuisduel met VVV klapte de knie van Veltman dubbel na een overtreding van Seuntjes.

Het is al een tegenvallend seizoen voor Ajax, maar ook persoonlijk voor Veltman. Waar de bondscoach hem links liet liggen in de afgelopen twee oefenduels, lijkt Veltman de komende tijd zich te moeten gaan richten op herstel. Donderdagavond werd Veltman per brancard het veld afgedragen in het met 4-1 gewonnen duel door Ajax.

