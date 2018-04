Edwin V.d Sar: Ik stap niet op, Ten Hag blijft aan als trainer

Eerder liet V.d Sar bij de aanstelling van Ten Hag weten zijn functioneren tegen het licht te houden wanneer Ajax geen vooruitgang zou boeken.

Nu komt V.d Sar terug op die uitspraak en laat hij weten in gesprek met de NOS, 'Op dit moment hebben we met Erik niet de aansluiting naar PSV gevonden, waarop we hoopten. We hebben tot nu toe onvoldoende ontwikkeling gezien op het veld. Pijnlijk. Goede spelers vormen niet altijd een winnend team.'

Persoonlijk trekt V.d Sar het vierde jaar op rij zonder prijs niet aan, 'Stabiliteit en rust zouden je vooruit moeten brengen. We hangen een trainer niet op aan wel of geen kampioenschap.' De bestuursraad zal wel met kritiekpunten komen, maar V.d Sar twijfelt er niet aan dat hij opstapt bij Ajax: 'Op sommige vlakken had ik daadkrachtiger kunnen zijn. Dat moet verbeteren. Maar door schade en schande wordt men wijs.'

Algemeen directeur spelersbeleid Overmars heeft het wel gehad en van hem kan het nieuwe seizoen niet snel genoeg beginnen. 'Wat niet betekent dat we te beroerd zijn om in de spiegel te kijken om te zien wat we fout hebben gedaan en wat er beter moet. Dat het al vier jaar niet goed gaat, wil ik wel even nuanceren, want men vergeet dat we vorig jaar de Europa League-finale hebben gespeeld en heel wat goodwill hebben gekweekt.'

'Na de Europese duels hebben we veertien punten verloren. Het is geen excuus, maar als we niet zo veel hadden gespeeld, hadden we de titel gehaald. Maar vier jaar zonder prijs hoort absoluut niet bij Ajax.'

