Donderdagavond ging de nummer twee van de Primera Division pijnlijk onderuit, tegen Real Sociedad kreeg het met 3-0 klop.

Door de nederlaag lijkt het laatste beetje spanning rond het kampioenschap in Spanje weggenomen, FC Barcelona lijkt zich te kunnen gaan opmaken voor het kampioensfeest.

Atletico had het tegen Real Sociedad al moeilijk vanaf de beginfase, waar de middenmotor de ruimtes klein hield. Het was echter Willian José die in de 26e minuut Real Sociedad op voorsprong schoot.

Na rust bracht Simeone Torres in plaats van Griezmann en nam het meer risico, waar Real Sociedad op de counter toesloeg in de slotfase van de wedstrijd. In de 80e minuut was het Juanmi die een stijlvolle goal maakte, waar Juanmi in de absolute slotfase met een kopbal nog goed was voor de derde treffer.

Aankomend weekend treft Atletico Real Betis, weet het dan niet te winnen is FC Barcelona kampioen van Spanje zonder zelf in actie te komen.

Barcelona bijna kampioen na pijnlijk nieuw verlies Atletico Madrid

