Turks bekerduel tussen Besiktas en Fenerbahce gestaakt

Het bekerduel tussen Fenerbahce en Besiktas van donderdagavond is gestaakt na ongeregeldheden, de vraag is echter of het duel wel wordt uitgespeeld.

Waar het heenduel in een 2-2 remise eindigde, waren er voor beide ploegen nog kansen op doorstoten naar de volgende ronde. Maar het was Pepe die na een halfuur als eerst olie op het vuur gooide, een vliegende tackle op Souza kostte hem een directe rode kaart.

Beide ploegen waren aardig aan elkaar gewaagd, ondanks de rode kaart van Pepe. Het slotakkoord ging echter mis, Bij ongeregeldheden met Fenerbahçe-supporters werd Besiktas-coach Senol Günes met een stoeltje op zijn hoofd geraakt. De trainer ging aangeslagen naar de grond en het duel werd gestaakt met nog een halfuur op de klok.

