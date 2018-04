Waar de oud Feyenoord spits Michiel Kramer graag het seizoen had afgerond bij Sparta, heeft de club zijn contract per direct afgekocht.

Vervolg: Sparta en Michiel Kramer per direct uit elkaar

'Ik had willen blijven, Sparta en de spelers helpen in de Eredivisie te blijven, maar ik snap heel goed dat ik als speler geen waarde meer heb voor de club en ze besluiten te stoppen. Dat is de consequentie en die zal ik moeten aanvaarden, of beter: die aanvaard ik,' aldus Kramer.

Kramer snapt de beslissing van de club, ''Ik benadeel alle mensen bij Sparta en daarvoor wil ik dan ook mijn excuses aanbieden', aldus Kramer. 'Ik kan niemand iets verwijten, behalve mezelf. De trainers, spelers, supporters, eigenlijk iedereen bij de club heeft altijd achter me gestaan. Het gevoel dat ik ze nu in de steek laat, doet wel pijn. Ik wilde dat direct na de wedstrijd tegen Vitesse al zeggen, alleen werd me toen aangeraden dat niet te doen in afwachting van de hoogte van de schorsing.'

Kramer leek bij Sparta weer op het rechte pad en had een goede periode, maar de situatie van vorige week deed de club doen schudden op de grondvesten. 'Ik speelde, kon belangrijk zijn, had het echt naar mijn zin, ik zat gewoon goed bij Sparta. En dan doe ik dat. Iedereen zag wat er gebeurde. Ik kreeg een elleboog en.. ach, laat maar zitten. Erop terugkomen heeft toch geen enkele zin meer. Ik had slimmer moeten zijn, beter moeten weten. Ik had een doel bij Sparta en dat was de club in de Eredivisie houden, want daar hoort deze club gewoon thuis. Daarom ben ik blij dat ze van NAC Breda wonnen, dat doel is nog steeds te bereiken, alleen wel zonder mij. En de enige die daar schuld aan heeft, ben ik zelf.'

Eerder liet Kramer in gesprek met VI al weten hoe hij nu in het leven staat, 'Ik heb geprobeerd uit te leggen wie ik ben', zegt hij. 'De reacties waren ontzettend positief. Ik voelde me bij Sparta ook echt gewaardeerd als persoon en voetballer. Maar nu heb ik alle vooroordelen zelf weer bevestigd. De meeste mensen zullen zeggen, knettergek, die Kramer. Op zich maakt me dat niet veel uit, alleen jammer is het wel.'

