Ajax heeft donderdagavond de tweede plek in de Eredivisie zo goed als veilig weten te stellen na de 4-1 zege op VVV Venlo. Wat na een aarzelende start toch met ruime cijfers over de Venlonaren heenwalste.

Vervolg: Neres en Ziyech loodsen Ajax langs VVV Venlo

Vooral David Neres en Hakim Ziyech waren aan de kant van de Amsterdammers belangrijk donderdagavond, waar Ajax de kater van PSV zo snel mogelijk wilde wegspoelen. Het leek Ajax mee te zitten, want na 8 minuten mocht Lasse Schöne al aanleggen vanaf 11 meter, maar zijn inzet werd gekeerd.

Ajax speelde in een laag tempo en hield VVV in de wedstrijd, waar het net voor rust ook nog eens Veltman zag wegvallen met een zware blessure. Joël Veltman werd per brancard het veld afgedragen.

Kort voor rust waren het echter de bezoekers die op voorsprong kwamen, Seuntjens anticipeerde goed op een lange bal en schoot VVV van afstand op voorsprong in de Arena.

Maar nog voor rust was het Ajax dat orde op zaken stelde door twee doelpunten van Neres en ging het met 2-1 de rust in. Na rust probeerde Ajax verder te gaan waar het was gebleven, maar was het VVV dat het spel maakte. Echter was het Huntelaar die op aangeven van Neres die 3-1 maakte en het slot op het duel gooide.

Ajax ging door en kreeg nog genoeg kansen en mogelijkheden, maar het was uiteindelijk Hakim Ziyech die van buiten de zestien meter met een geplaatst schot de eindstand van 4-1 neerzette.

Ajax lijkt hiermee op de tweede plek in de Eredivisie te eindigen en speelt minimaal 2 voorrondes Champions League.

