Opnieuw in de Rotterdamse grootmacht Feyenoord beboet door de KNVB, ditmaal met een geldboete van 17.500 euro.

Vervolg: Nieuwe boete voor Feyenoord na vuurwerkincident tegen Willem II

Deze boete krijgt de club na aanleiding van het afsteken van vuurwerk in het bekerduel tegen Willem II. Waar de Rotterdamse fans in februari over de schreef gingen in het duel tegen de Tilburgers, gingen zij eerder ook al tegen PSV in de fout.

Feyenoord moest na de ongeregeldheden tegen PSV een geldboete van 15.000 euro aftikken, terwijl het nu hoger is en ook nog eens een voorwaardelijke straf van een duel zonder toeschouwers moet spelen.

Feyenoord heeft inmiddels een strakker en strenger beleid wat betreft de ongeregeldheden in het stadion, waar dit seizoen alleen al 33 stadionverboden zijn uitgedeeld.

Nieuwe boete voor Feyenoord na vuurwerkincident tegen Willem II

Een korte samenvatting: Opnieuw in de Rotterdamse grootmacht Feyenoord beboet door de KNVB, ditmaal met een geldboete van 17.500 euro..