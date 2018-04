Ajax coach Ten Hag laat zich uit over misdraagde Ajax fans

Waar de spelersbus van Ajax zondag werd opgewacht door vele boze supporters, zag Ten Hag de sportieve kant van het verhaal in.

'Soms kunnen uit ruïnes hele mooie dingen ontstaan, zo moet je dit ook beleven.' In aanloop naar het duel met VVV Venlo van donderdagavond kon Ten Hag dan ook niet om de situatie heen.

Zo liet Ten Hag weten in gesprek met Ajax TV, ''Ik begrijp het sentiment, maar het heeft wel ergens grenzen. Dat ze ons ter verantwoording roepen, oké. Wij hebben een goede band met de supporters en we zullen elkaar altijd steunen, hebben we afgesproken. We kunnen met elkaar communiceren, maar er zijn grenzen. Op het moment dat je fysiek aan elkaar gaat zitten, dan ga je die grens over. Dat is wat er gebeurd is. Dat hoort niet. Je hoort elkaar te respecteren en dit is geen respect.'

Over de dreun die Ajax kreeg te verwerken had Ten Hag het volgende te zeggen, ''We zijn diep gevallen. We hebben veel negatieve aspecten meegenomen uit die wedstrijd, maar ook positieve. Je moet door. Eerst ben je erg teleurgesteld en is er een bepaalde mate van frustratie, maar je mag dat niet toelaten. Heel snel je over tot de orde van de dag en dat is met het spel.'

Voor het duel met VVV heeft Ajax twee jeugdspelers bij de selectie gehaald, ''We moeten winnen, die plicht hebben wij. De tweede plek is Europees uiteindelijk maar een voorronde minder dan de kampioen. En we willen het publiek vermaken en met een goed gevoel de vakantie ingaan.'

