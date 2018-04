Waar PSV woensdagavond op bezoek bij Roda JC voor een punt moet knokken, zat de feeststemming er nog goed in bij de Eindhovenaren.

Vervolg: Cocu trots op vermoeid PSV op bezoek bij angstgagner Roda JC

In gesprek met FOX Sports liet Cocu weten: 'Ik vind het knap gedaan van het team, Ze stopten veel energie in de wedstrijd. We komen twee keer terug van een achterstand. Een aantal spelers liep met kramp. Na bijna twee dagen feesten en een halve training hielden we het nog aardig vol. Ik ben eigenlijk best trots op ze.'

Cocu had vele basisspelers rust gegeven en kwam met een jeugdelftal op de proppen, met onder andere Obispo. 'Hij is geen speler met enorme pieken en dalen. Zijn ontwikkeling loopt gestaag omhoog, hij zet zijn stappen. Daarom heb ik hem nu ook gebracht. Hij heeft een goede pass en positioneel is hij sterk. Hij zal wel even moeten wennen, maar hij deed het keurig.'

Jorrit Hendrix was het uiteindelijk die met een afstandsschot de 2-2 wist te maken, 'Gelukkig halen we een punt, want ik had hier echt niet willen verliezen. We kregen op de verkeerde momenten de goals tegen, maar we hebben ons goed herpakt. In de tweede helft domineerden wij. Daarvoor hadden we het lastiger en kregen we minder vaak de ruimte. Ik dacht: we kunnen niet met nul punten naar Eindhoven gaan dus ik jas 'm even binnen.'

Cocu trots op vermoeid PSV op bezoek bij angstgagner Roda JC

Een korte samenvatting: Waar PSV woensdagavond op bezoek bij Roda JC voor een punt moet knokken, zat de feeststemming er nog goed in bij de Eindhovenaren..