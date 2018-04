Opnieuw een grote dreun voor het Turkse Galatasaray, dat woensdagavond in de beker werd uitgeschakeld door Akhisarspor.

Vervolg: Akhisarspor schakelt Turkse koploper Galatasaray uit in bekertoernooi

Waar de Turkse grootmacht op 27 februari het heenduel met 2-1 wist te winnen, leek de volgende ronde van de Turkse beker slechts een kwestie van tijd. De koloper van de Turkse Liga blammeerde zichzelf echter woensdagavond toen het met 2-0 verloor van Akhisarspor en nu dus uitgeschakeld is.

In de Turkse Liga staat de club slechts 5 punten boven de degradatiestreep, maar in de beker wist het dus een stunt neer te zetten. Seleznyov was de gevierde man met beide doelpunten.

