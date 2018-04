Waar de Braziliaanse ster Neymar herstellende is van een breuk in het middenvoetsbeentje, verwacht de Braziliaan halverwege de maand mei weer volledig fit te zijn.

Vervolg: Artsen verwachten Neymar half mei volledig fit te hebben

De aanvaller van PSG is al sinds februari aan de kant met zijn blessure en was er zelfs niet eens bij toen PSG afgelopen weekend tegen rivaal AS Monaco kampioen werd van de Franse Ligue1.

Het leek een race tegen de klok te worden voor Neymar, maar de Braziliaanse media laat weten dat 17 mei de laatste controle is voor Neymar, waardoor het WK niet in gevaar lijkt te komen. 'Vanaf dan verwacht ik weer volledig fit te zijn. Het is afwachten hoe mijn herstel zich ontwikkelt, maar als ik een datum moet noemen waarop ik fit ben, is het de zeventiende.'

Neymar kan niet wachten om te kunnen schitteren op het WK in Rusland, 'Ik heb genoeg tijd om te herstellen en mezelf voor te bereiden. Het is niet fijn om geblesseerd te zijn, maar ik ben wel goed uitgerust.'

Neymar wordt gezien als de reddende engel van Brazilie, waar Neymar het zelf wel allemaal gelooft. 'Vanaf het moment dat ik weer kan trainen, ga ik mezelf meer toeleggen dan ooit tevoren, Ik heb vier jaar op deze kans gewacht en nu is het bijna zover. Ik hoop dat ik sterker dan ooit tevoren ben als het toernooi begint.'

Artsen verwachten Neymar half mei volledig fit te hebben

Een korte samenvatting: Waar de Braziliaanse ster Neymar herstellende is van een breuk in het middenvoetsbeentje, verwacht de Braziliaan halverwege de maand mei weer volledig fit te zijn..