AZ in doelpuntenshow met 4-3 voorbij Vitesse

Kijken naar de bekerfinale van komende zondag, heeft AZ coach V.d Brom zijn elftal op sommige plaatsen gewijzigd.

Zo kregen Ron Vlaar en Thomas Ouwejan rust van de coach, waar Mats Seuntjens en Owen Wijndal juist een basisplaats kregen. Waar AZ na 7 minuten op voorsprong kwam na een snoekkopbal van Weghorst.

Even dacht Vitesse snel langszij te komen, maar de inzet van Mount werd van de lijn gehaald. Toch was het AZ dat de score verdubbelde via Jahanbakhsh. Toch was het Vitesse wat zich terug wist te knokken via Brian Linssen en zelfs op gelijke hoogte kwam via Tim Matavz op toedoen door Mount.

Maar toch ging AZ met de voorsprong de rust in door een doelpunt van opnieuw Jahanbakhsm. Na rust ging het doelpuntenspektakel gewoon door en was het Jahanbakhsm die zijn hattrick completeerde met de 4-2. Maar Vitesse was nog niet knock out en kwam via Mount nog tot de 4-3.

Verder dan de zeven doelpunten kwam het niet, waardoor AZ tot de 21e overwinning dit seizoen kwam. De achterstand op nummer 2 Ajax is nu 2 punten, maar de Amsterdammers komen donderdag nog in actie tegen VVV.

