Vermoeid PSV houdt punt over aan confrontatie met Roda JC

PSV, de kersverse kampioen van het afgelopen weekend, heeft woensdagavond op bezoek bij Roda JC twee punten laten liggen.

Waar Cocu zijn elftal flink overhoop had gegooid, waren namen als Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Luuk de Jong allemaal afwezig en Nicolas Isimat-Mirin, Santiago Arias en Gastón Pereiro begonnen vanaf de bank. PSV dacht nog wel in het duel op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Hirving Lozano werd alsnog afgekeurd na een eerdere overtreding op Banggaard.

Toch was het de thuisploeg die na een klein halfuur spelen op voorsprong kwam, het was Jannes Vansteenkiste die Room passeerde in de lange hoek. Maar Roda kon niet lang van de voorsprong genieten, nu was het wel Hirving Lozano die Jurjus verschalkte met een schot in de verre hoek.

Na de rust leek Roda weer op voorsprong te komen, maar Mikhail Rosheuvel raakte de lat boven Room. Toch waren het de Limburgers die na een dik uur spelen wel op 2-1 kwam door een doelpunt van Gustafson. Maar opnieuw was het PSV wat de rug rechtte en via een afstandsschot van Hendrix een 2-2 uit het vuur wist te slepen.

